ESCLUSIVA | Lazio Women, esonerato Seleman: ecco i motivi dell’addio

Dopo una promozione sfumata lo scorso anno per colpa dell’algoritmo, la Lazio Women guarda dritta all’obiettivo promozione per tornare tra le grandi del calcio italiano. Dopo un buon inizio dio campionato, ed un ottimo mercato sia estivo che invernale, le biancocelesti nelle ultime due giornate hanno lasciato per strada punti pesanti allontanandosi dai vertici della classifica. Nella giornata di ieri si era diffusa la voce di un imminente cambio di guida tecnica per le capitoline con Carolina Morace pronta a sedersi sulla panchina della Lazio. Una notizia improvvisa divenuta ufficiale pochi minuti fa grazie un comunicato ufficiale del club dove si rendeva noto l’esonero di Ashraf Seleman. Alla base dell’addio, come raccolto dalla redazione di LazioPress.it, oltre alla carenza di risultati ci sarebbero stati dei rapporti complicati all’interno degli spogliatoio che avrebbero spinto la società al cambio di rotta. Chiuso un capitolo, si apre già da domani l’era Morace, la quale avrà l’importante mandato di riportando in alto la Lazio da allenatrice, dopo esserci riuscita, a più riprese, da giocatrice.

