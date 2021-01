Il Messaggero | Lazio, il Mago per battere la Dea. Subito chance anche per Musacchio

Si torna in campo, sempre contro l’Atalanta, con la volontà di accantonare la prestazione in Coppa Italia e proseguire bene in campionato. Questo lo spirito della banda Inzaghi che alle 15.00 scenderà di nuovo in campo al Gewiss Stadium contro i bergamaschi. Come riporta Il Messaggero, c’è stata un’aria particolare in questi giorni nello spogliatoio laziale, unita ad incoraggiamenti di ogni genere arrivati prima dell’ultimo allenamento di ieri a Formello: inoltre non sono mancate frasi e scritte riferite al post-gara di mercoledì affisse sulle pareti da qualche giorno. Insomma la Lazio vuole farsi trovare pronta. Mister Inzaghi ritrova il Mago dal primo minuti dopo l’intervento della scorsa settimana, mentre Musacchio che, ironia del destino ha giocato l’ultima gara da milanista proprio contro la squadra bergamasca, comincerà dalla panchina ma il suo ingresso nella ripresa appare scontato. Per il neo arrivato c’è stato un trattamento speciale da parte di Reina ed Escalante, ma anche di Luis Alberto e Correa non sono stati da meno. Un gruppo quindi che si dimostra sempre unito.

