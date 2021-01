Il Tempo | Lazio contro il suo tabù

La Lazio si prepara ad affrontare per la seconda volta in una settimana la trasferta di Bergamo. Una gara delicata per la banda Inzaghi che vuole certamente alzare la testa dopo la prestazione in Coppa Italia. Come evidenzia Il Tempo però il bottino laziale contro l’Atalanta va migliorato: nelle ultime 7 sfide contro i bergamaschi, i biancocelesti hanno ottenuto solo una vittoria, quella che è valsa il trofeo alzato al cielo nella notte del 15 maggio 2019.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: