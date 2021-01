Il Tempo | Lazio, Lotito paga in anticipo due stipendi

«Pagare moneta, vedere cammello», è sempre stato un suo cavallo di battaglia. Stavolta Lotito sorprende tutti e fa un bel regalo alla sua squadra nel momento decisivo delle stagione. Fuori dalla Coppa Italia, con la doppia sfida contro il Bayern Monaco in Champions all’orizzonte, resta il quarto posto da inseguire a tutti costi e allora il presidente biancoceleste prova una mossa inattesa:in controtendenza rispetto alla decisione della Federazione che ha autorizzato la dilazione del pagamento degli stipendi prorogandone i termini, ha deciso di pagare gli ingaggi a giocatori e staff prima del tempo. Un segnale, quello del presidente biancoceleste, importante che ha portato il numero uno della società a versare le mensilità di febbraio e marzo 2021, oltre a quella di gennaio. Un «segnale» forte e chiaro nonostante qualcuno ancora insista a chiamarlo «Lotirchio». Ma il primo periodo della sua gestione è solo un ricordo anche perché, dopo aver salvato la Lazio dal fallimento, era inevitabile e fondamentale far quadrare i conti. Il risanamento imponeva sacrifici, ora tutto è cambiato anche se il club biancoceleste continua a essere uno dei più virtuosi del campionato tenendo sempre un occhio al bilancio. La svolta è arrivata grazie ai soldi che pagherà la Uefa per l’ingresso agli ottavi di Champions: in totale saranno circa 55 milioni di euro a entrare nelle casse biancocelesti. E proprio per incentivare i suoi ragazzi a dare al massimo per replicare l’ingresso in Champions che può essere spiegata la mossa di pagare addirittura in anticipo, cosa mai accaduta prima. Ma non solo. C’è anche la volontà del presidente di evidenziare come la Federcalcio abbia scelto una linea morbida. Invece di punire i ritardatari, concede dilazioni di molti mesi dopo gli accordi con i giocatori (l’Inter, ad esempio, salderà ottobre, novembre e dicembre solo a fine maggio). Per non parlare di plusvalenze perlomeno discutibili che contribuiscono a permettere ad alcuni club di fare mercato schierando giocatori che sarebbe stato impossibile tesserare in condizioni normali. Il Tempo\Luigi Salomone

