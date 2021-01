La cura del secondo anno: un nuovo Lazzari, vera freccia a disposizione di Inzaghi

Soltanto un tempo giocato nel primo atto di Atalanta-Lazio. Simone Inzaghi gli ha risparmiato 45′ minuti per ricaricare le batterie. Si è visto a partire dalla seconda frazione di gioco subentrando al posto di Adam Marusic. Un secondo tempo non da Lazzari, che lo ha costretto a giocare con l’accelleratore controllato. Sicuramente avrà conservato benzina e forza per lo scontro in campionato. Manuel oggi pomeriggio si riapproprierà della fascia destra, di cui è stato il titolare inamovile viste le assenze di Lulic e Fares sul fronte opposto. Una pedina sempre più fondamentale nel 3-5-2 di Inzaghi, che in questa seconda stagione è riuscito ad assicurare maggir fluidità sul versante di destra e uno scatto micidiale che ha permesso alcuni gol e tante azioni pericolose. Difficile fermarlo tanto che servirebbe l’autovelox per rilevare la velocità del suo scatto. Dallo scorso anno le sue prestazioni sono andate in crescendo, migliorando non solo la potenza fisica ma anche la lucidità nei cross a fine corsa. Soltanto 4 gli assist effettuati da Lazzari nella scorsa stagione in 32 partite disputate in Serie A e nessuna rete. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più dall’ex Spal voluto fortemente dal tecnico Inzaghi. Ma come tutti i nuovi arrivati, anche Manuel aveva bisogno di un periodo d’adattamento. Lo ha avuto Milinkovic, lo ha avuto Luis Alberto, perchè non avrebbe dovuto averlo anche l’esterno italiano?

SECONDO ANNO

Come si dice ad un figlio al primo impatto con le superiori “tranquillo il prossimo anno andrà meglio”, così è stato detto a Lazzari. Sono state perdonate alcune prestazioni non al top e i pochi assist pervenuti dai suoi piedi. La stagione 2020/2021 ha regalato alla Lazio un nuovo Lazzari. Un giocatore rigenerato, che aveva fatto scorte di benzina e di ‘cavalli’ pronti da mettere in mostra. Con soltato due partite saltate (17 giocate) dall’inizio della Serie A per un piccolo infortunio, ha all’attivo 5 assist e 1 gol. Non male rispetto allo scorso anno, e ancora tante gare a disposizione. Proprio nella partita d’andata contro l’Atalanta, l’esterno biancoceleste segnò il record personale del miglior sprint: ben 34.91 Km/h. Una vera freccia, con la speranza che possa andare ancora più veloce questo pomeriggio non facendosi nemmeno vedere.

