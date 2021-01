Lazio, il dato sulla striscia di gol in campionato dopo la partita di oggi. E la classifica fuori casa…

Come riportato da LazioPage, al termine della partita di oggi pomeriggio che ha visto la Lazio vittoriosa sull’Atalanta e con i 3 gol rifilati alla squadra allenata da Gasperini, il dato sulla striscia di gol in campionato è interessante. La Lazio infatti trova la rete per la sedicesima gara consecutiva in campionato, la prima in Italia e la quarta in Europa; ottava volta fuori casa, posizionandosi dietro alle 20 Milan; e inoltre per la quinta volta di seguito nel secondo tempo, terza in Europa.

Inoltre, se guardiamo il dato relativo alla speciale classifica fuori casa troviamo la Lazio seconda a 20 punti dietro al Milan che ne ha 28. Atalanta Inter e Juventus a 19, Napoli* (una partita in meno) e Sassuolo a 18, Benevento, Hellas Verona*, Roma* e Sampdoria a 13 .

