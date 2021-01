MOVIOLA | Chiffi dirige una gara priva di episodi clamorosi

La Lazio ha ottenuto a Bergamo la quinta vittoria consecutiva in Serie A, vincendo per 1-3. A dirigere la gara tra Atalanta e Lazio è stato Daniele Chiffi, che nel complesso ha diretto una gara tranquilla con qualche errore.

Nel primo tempo c’è qualcosa da rivedere sulla direzione dell’arbitro di gara. Al minuto 19′ Palomino è autore di un fallo imprudente su Joaquin Correa: manca il cartellino giallo al difensore argentino dell’Atalanta. Al minuto 21′ la Lazio va avanti con Lazzari che entra in area palla al piede, ma cade a terra dopo essersi trovato di fronte Freuler: è lo stesso Lazzari a non chiedere il calcio di rigore, che infatti non viene assegnato. Al minuto 43′ manca invece il cartellino giallo a Lucas Leiva, che colpisce in maniera irruenta Maehle.

Nel secondo tempo c’è poco da segnalare, se non al minuto 71′: su assist di Correa, Immobile segna il gol dello 0-3, ma il Var annulla giustamente la rete per fuorigioco di Immobile.

