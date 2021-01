PAGELLE – Marusic preme Quadrato+L2 e Muriqi la chiude con la X, nel mezzo Correa con l’analogico

Reina 6,5 – Unico intervento su un colpo di testa di Zapata, per il resto è un regista basso aggiunto. Non può nulla in occasione della rete atalantina.

Patric 5,5 – Ennesimo giallo speso male nel preso nel primo tempo, Zapata stava ripartendo in contropiede ma era davvero lontano dalla porta. Da applaudire almeno la reazione verso la panchina dell’Atalanta che si lamentava senza motivo.

Dal 38′ Musacchio 6 – Scendere in campo gli farà ritrovare la condizione. Una sufficienza di fiducia, deve prendere le misure in un ruolo dove non è abituato a giocare.

Acerbi 7 – Annulla dal terreno di gioco Zapata e domina sui palloni aerei. Si fa saltare da Muriel in occasione del momentaneo 1-2 più per casualità che per demerito.

Radu 6,5 – Affrontare Ilicic non è semplice e Stefan obbliga Gasperini a sostituirlo. Randella quando serve o lo anticipa con puntualità, quando serve non manca mai.

Lazzari 6,5 – Primo tempo più bloccato, nella ripresa mette il turbo e vola sulla fascia destra. Resta il rammarico per quell’allungo con Gollini che riesce a deviare il suo tentativo di pallonetto.

Milinkovic 7 – Mangia in testa ai nerazzurri senza colpo ferire, potrebbe trovare la gioia di testa ma il palo si oppone sulla sua strada. E’ uno spostatore di equilibri.

Lucas Leiva 6,5 – Con le giuste distanze fra i reparti il brasiliano domina la mediana. Lascia scoperta la sua zona un attimo e l’Atalanta trova la rete.

Dall’80’ Escalante SV

Luis Alberto 7 – Approccio timido, poi alla mezzora entra di prepotenza in partita con una serie di magie. Sfiora il raddoppio con un tiro a giro dei suoi.

Dal 60′ Akpa Akpro 5 – E’ il giocatore sbagliato in quel momento di gara. Aggravante l’aver interrotto la corsa lasciando a Pasalic il pallone che poteva riaprire la partita.

Marusic 8 – Quadrato+L2 e il girello sotto l’incrocio è servito. La prima giornata fra andata e ritorno se le ricorderà a lungo. Migliore in campo per distacco.

Correa 6 – Il gol in stile finale di Coppa Italia è una redenzione ad una partita brutta. Comprensibile un calo atletico nel corso della stagione, non sono accettabili i continui errori tecnici e nelle scelte.

Dall’80’ Pereira 7 – Poteva segnare lui, fa segnare Muriqi. Segnale che non è un entità fuori da questa squadra. Anzi.

Immobile 6 – Non è stata la sua miglior domenica. Tanti errori e pochi tentativi verso la porta avversaria, unica nota di merito la sponda aerea con cui manda in porta Correa.

Dall’80’ Muriqi 7 – Primo gol in Serie A e seconda rete consecutiva. La sua fisicità poteva essere utile anche prima dell’ottantesimo.

All. Inzaghi 7 – Finalmente torna alla vittoria contro Gasperini in campionato. Solito brivido evitabile nel finale con dei cambi tardivi ma alla fine i tre punti arrivano e pesano come un macigno. E ora bisogna continuare a divertirsi perchè la classifica sorride.

