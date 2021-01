Sergej Milinkovic-Savic: il carro armato nelle mani di Inzaghi che si esalta quando vede l’Atalanta

L’evoluzione negli ultimi anni di Sergej Milinkovic-Savic è evidente.

Arretrato da Simone Inzaghi per dare più equilibrio alla manovra e perciò ‘oscurato’ dal primo piano e dalle luci della ribalta, non fa tuttavia mai mancare la sostanza in mezzo al campo, aggiunta alla sua straordinaria qualità tecnica.

In questa stagione finora ha messo a segno 4 gol e 7 assist, apportando un contributo importante alla squadra. Il sergente è infatti il punto di riferimento per i lanci lunghi – che partono spesso e volentieri dal sinistro di Acerbi – e letale negli inserimenti negli ultimi 25 metri.

L’ultimo gol è quello dell’1-1 di domenica scorsa contro il Sassuolo.

È quando vede l’Atalanta però che il serbo si esalta, e come dimostrano i precedenti è una delle sue vittime preferite:

2016/2017- La prima marcatura contro i nerazzurri risale al gennaio del 2017 (vittoria della Lazio per 2-1) quando con un colpo di testa a schiacciare batte l’ex portiere biancoceleste Etrit Berisha.

2017/2018- Nella stagione successiva è l’uomo copertina – insieme all’avversario Ilicic – del pirotecnico 3-3 andato in scena all’ormai Atleti Azzurri d’Italia siglando una doppietta con entrambi i gol dal limite dell’area.

2018/2019- Il 15 maggio 2019, il sergente è protagonista nella finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico. Sergej, in condizioni precarie dopo un infortunio, subentra al 79’ al posto di Luis Alberto e sblocca la gara 3 minuti dopo svettando su un corner calciato da Lucas Leiva superando così Gollini. Gol che poi, con il raddoppio di Correa nel recupero, consegnerà la coppa nelle mani della Lazio.

2019/2020- Per ultima la rete in trasferta nel ritorno di campionato della scorsa stagione del momentaneo 0-2 (3-2 finale), con un destro a incrociare da fuori area – dopo essersi aggiustato la sfera con la suola – che non lascia scampo al portiere atalantino.

Dopo il quarto di finale di Coppa Italia di mercoledì che ha visto passare l’Atalanta per 3-2, domenica ci saranno ancora i nerazzurri, di nuovo a Bergamo, e chissà se il carro armato nelle mani di Inzaghi ci regalerà un’altra delle sue perle, contro una delle sue prede preferite.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: