Serie A, vittoria di misura dell’Udinese contro lo Spezia

Il match delle 12:30 tra Spezia e Udinese termina per 0-1. Primo tempo a reti bianche, la gara si sblocca infatti solo al 52′ con la rete dagli 11 metri di Rodrigo De Paul, dopo l’intervento falloso di Chabot che attera in area Deulofeu. Al 75′ lo stesso De Paul riceve la seconda ammonizione lasciando l’Udinese in dieci uomini. All’86’ anche Saponara riceve il secondo giallo ristabilendo la parità numerica in campo. Tre punti fondamentali per Gotti che va a posizionarsi con 21 punti al 13° posto, tra Bologna e Benevento. Spezia invece che rimane a 18 punti in 16° posizione in classifica.

