SOCIAL| Atalanta-Lazio, Armini e Luiz Felipe sostengono la squadra a distanza

I due difensori della Lazio Luiz Felipe, fuori per l’operazione alla caviglia, ed Armini, assente anche lui, hanno postato una storia sul proprio profilo Instagram in cui sostengono la loro squadra in una partita complessa come quella di oggi. Ecco le loroa stories:

