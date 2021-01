SOCIAL | Atalanta-Lazio, i biancocelesti festeggiano la vittoria e il sorpasso in classifica – FOTO

La Lazio sfata il tabù e torna a vincere a Bergamo contro l‘Atalanta, con un’ottima prestazione. Una grande reazione quella dei biancocelesti, che dopo la sconfitta di mercoledì effettuano il sorpasso in classifica ai danni del club bergamasco.

Il primo a festeggiare i 3 punti è stato Felipe Caicedo, rimasto a casa perchè indisponibile: “Siii dajeee bravi ragazzi!”, la gioia dell’attaccante per la grande vittoria della sua squadra.

Anche Correa, autore del secondo gol, e Pereira festeggiano la vittoria: “S.S LAZIO

Avanti così!”, “Vamos S.S.Lazio ! Insieme siamo più forti!!”

“Grandissima vittoria per continuare nostro percorso!” , le parole di Lucas Leiva

Vedat Muriqi festeggia così la sua prima rete in campionato: “Contento per il mio primo goal in Seria A. Continuamo cosi!”

“Grande squadra! Quinta vittoria consecutiva in campionato…Continuiamo così!”, il commento del mago Luis Alberto

Anche Adam Marusic, autore di un gran gol poco dopo il fischio d’inizio ha celebrato la grande prestazione della squadra: “Grande carattere della squadra,così si portano a casa le partite! Avanti così!”

Festeggiamenti anche da parte di Lazzari e Lulic, quest’ultimo in particolare ha postato una foto che lo immortala nel momento dell’abbraccio con Marusic, subito dopo il gol del montenegrino.

Arriva anche il messaggio del Sergente, Milinkovic Savic: “Se Lazio tira fuori le p*lle non ce n’è per nessuno!”

Non possono mancare i post di Acerbi e Reina, due veri leader di questa che insieme commentano così la vittoria: “Sapevamo dell’importanza di questa gara particolarmente!! Eravamo carichi come non mai e ci siamo dimostrato a noi stessi che questa è la strada giusta!! Mentalità, concentrazione, personalità e grande CAZZIMA!! Avanti così ragazzi!! Testa bassa e tanto lavoro!!”

Anche il bomber biancoceleste Ciro Immobile si unisce alla festa social, con l’emblematico commento: “Big Family”.

