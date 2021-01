SOCIAL | Atalanta, Romero dopo i test risultati negativi: “Aspetto che mi autorizzino a tornare in campo” – FOTO

Il difensore dell’Atalanta, Cristian Romero, dopo aver effettuato i consueti test anti-Covid ed essere risultato prima positivo e subito dopo negativo, ha postato un messaggio nelle sue storie Instagram per tranquillizzare i tifosi bergamaschi. Il difensore sarà quindi out oggi per il match di Bergamo contro la Lazio e già scalpita per tornare in campo, questo è il suo post: “Ci tengo ad avvisare tutti che sto bene e in questo momento mi trovo in isolamento domiciliare. Ieri il mio tampone è risultato positivo e subito dopo la notizia ho svolto altre tre test che sono risultati negativi. Non posso far altro che rimanere a casa e aspettare che mi diano l’autorizzazione per poter tornare ad allenarmi con i miei compagni“.

