SOCIAL | Falbo come Luis Alberto: operazione di appendicite andata a buon fine – FOTO

Il biancoceleste Luca Falbo, attrraverso una stories su Instagram ha comunicato di essersi sottoposto ad un’operazione per la rimozione dell’appendicite. L’intervento, tra l’altro perfettamente riuscito, è lo stesso al quale si è dovuto sottoporre ormai 12 giorni fa il centrocampista Luis Alberto. Lo spagnolo, come si è potuto vedere oggi in campo, ha recuperato perfettamente e così farà anche il giovane Falbo, che difatti scrive: “Piccolo intervento vanato benissimo. Grazie a chi mi è stato vicino… non vedo l’ora di tornare in campo!”. Il terzino potrà dunque aggregarsi alla Viterbese, squadra che lo ha prelevato in prestito dalla Lazio, solamente dopo il riposo previsto dai medici.

