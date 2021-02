Alessandro Moggi a Tikitaka: Musacchio alla Lazio? Miglior difensore a costo zero sul mercato

L’agente FIFA Alessandro Moggi, è intervenuto questa sera alla trasmissione Tikitaka, in onda su Italia 1. L’opinionista ha commentato il nuovo ed unico acquisto della Lazio in questa sessione di mercato invernale, cioè quello di Mateo Musacchio, difensore prelevato dal Milan. In merito al suo arrivo alla corte biancoceleste, nonché al suo buon esordio contro l’Atalanta dopo solo un allenamento alle spalle, Moggi ha giudicato così la scelta della Società capitolina: “Musacchio? La Lazio ha preso il miglior difensore a costo zero che c’era sul mercato”.

