Calciomercato Lazio, avviata trattativa per La Gumina

Secondo una voce lanciata da Alfredo Pedullà la Lazio starebbe trattando l’acquisto di Antonino La Gumina, attaccante della Sampdoria che non sta trovando molto spazio dato i diversi giocatori che ha la squadra blucerchiata in quel reparto. Il fine dell’acquisto sarebbe, però, quello di girarlo poi alla Salernitana. Importanti conferme, inoltre, sono arrivate in esclusiva alla nostra redazione dall’entourage del giocatore.

