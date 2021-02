Calciomercato Lazio, per Vavro c’è l’Huesca

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il futuro di Denis Vavro potrebbe essere lontano dalla Lazio. Per il difensore classe 1996 in queste ore si è concretizzata la possibilità di un trasferimento all’Huesca, in Liga.

