Calciomercato | Vavro saluta la Lazio

Come riportato da gianlucadimarzio.com, Il difensore della Lazio classe ’96, Denis Vavro potrebbe essere trasferirsi per sei mesi all’Huesca, in Liga. Lo slovacco ha collezionato soltanto due presenze in questa stagione in biancoceleste e potrebbe rilanciarsi all’estero. C’è tempo fino alla mezzanotte per un possibile accordo in Spagna.

