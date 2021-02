CorSera | La Lazio si prende tutto, rivincita sull’Atalanta

La Lazio fa strike: si prende la rivincita della Coppa Italia, interrompe la serie positiva dell’Atalanta che durava da 14 partite, sorpassa i nerazzurri al quinto posto e si mette seriamente in corsa per un pass Champions. Tutto grazie al 3-1 con cui ha sbancato Bergamo e che vale il quinto successo consecutivo in campionato.

Una vittoria figlia di una gara difensiva quasi perfetta combinata a una letalità chirurgica in attacco che Inzaghi ha disegnato con rapidi contropiede e verticalizzazioni improvvise. Una tattica che ha messo in crisi la retroguardia dei padroni di casa che, complice la giornataccia di Ilicic e di Miranchuk, si sono ritrovati con le polveri bagnate. A complicare ulteriormente il match, la scarsa reattività del proprio portiere. Pronti, via e al terzo minuto Gollini viene sorpreso da un tiro a giro di Marusic non irresistibile che diventa imprendibile a causa, probabilmente, del sole che gli impedisce di veder partire in tempo utile la conclusione del montenegrino. La reazione atalantina, semplicemente, non esiste. Un gran possesso palla, ma fine a se stesso. I biancocelesti attendono l’avversario, cercando di ripartire. E di raddoppiare, come con Milinkovic, ma il serbo trova solo il palo sul cross di Immobile.

Nella ripresa Gasperini ridisegna la squadra con l’ingresso di Malinovskyi e il 3-4-3 iniziale diventa un 4-2-3-1. Il cambio, però, non porta gli effetti sperati e così è ancora la Lazio (che vede il debutto di Musacchio, in campo per Patric) a passare: lancio di Reina per Immobile che corregge di testa, anticipando Palomino e Djimsiti, per Correa; l’argentino si invola verso Gollini, dribbling e palla in rete. Zero a due. Partita in ghiaccio fino al 34’ quando Pasalic, con un tap in dopo un palo di Muriel, la riapre. Per tre minuti, fino alla rete di Muriqi su assist di Pereira (i due erano appena entrati) e apertura deliziosa di Milinkovic.

Gasperini non è particolarmente abbattuto: «Abbiamo subito gol balordi che avremmo potuto evitare, ma l’Atalanta ha dimostrato di essere in salute. Ha cercato di riaprire la partita, purtroppo commettendo qualche errore che ha compromesso la gara». «Vittoria più che meritata», le parole di Massimiliano Farris, che si è presentato in conferenza stampa al posto di Inzaghi rimasto senza voce.

Corriere della Sera

