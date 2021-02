Garlaschelli: “Una Lazio come quella di ieri può vincere con chiunque. Inzaghi? In giro pochi migliori di lui”

L’ex giocatore biancoceleste Renzo Garlaschelli, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Tmw Radio, per commentare l’ottima vittoria ottenuta dalla Lazio contro l’Atalanta. L’ex attaccante ha poi espresso una personale opinione sul lavoro svolto dall’allenatore Simone Inzaghi e dell’apporto di Ciro Immobile nella gara di ieri.

Queste le sue parole:

“La Lazio può vincere con chiunque. Ha perso qualche punto per strada ma può puntare ai primi quattro posti. La vittoria senza Immobile è un buon segno, significa che non dipende solo da lui ma questa del resto è una conferma. Ieri l’Atalanta non era brillante come altre volte ma va dato merito alla squadra che vince. È stata buona partita ed è arrivato il riscattato dopo il ko in Coppa Italia. Inzaghi Ormai è alla Lazio da tanti anni e si vede il suo carattere e il suo gioco. Di sicuro in giro vedo pochi allenatori migliori di lui. C’è anche una buona panchina, chiaramente non a livello di Inter e Juve ma Tare e Lotito hanno lavorato bene.”

