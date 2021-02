Il Tempo | “Se tiriamo fuori le palle battiamo tutti”

Il Sergente e il Mago. Quando girano quei due la Lazio diventa di un’altra categoria. Migliori in campo, Milinkovic e Luis Alberto. Hanno comandato a centrocampo, demolito gli avversari. Una supremazia tecnica e fisica, con Freuler e De Roon annientati sotto tutti i punti di vista. I numeri di Sergej sono da dominatore assoluto: 77 palloni giocati, 22 duelli vinti, 5 contrasti, 38 passaggi riusciti. «Se la Lazio tira fuori le palle non ce n’è per nessuno», ha commentato Milinkovic a fine partita. Lui e Luis le hanno messe anche per i compagni. «Grande squadra, quinta vittoria consecutiva in campionato. Continuiamo così», il post su Instagram dello spagnolo. Ha fatto di tutto per esserci nonostante si fosse operato di appendicite solo 12 giorni fa. Tra i protagonisti del successo contro l’Atalanta c’è anche Manuel Lazzari: «C’era grande voglia di rivalsa perché mercoledì non meritavamo la sconfitta. Oggi era tosta, sapevamo che l’Atalanta va a duemila all’ora. Stiamo prendendo un bel ritmo».

Il Tempo/Daniele Rocca

