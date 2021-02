La Repubblica | Comanda Sergej: “Eccolo lo spirito da Champions”

Rivincita doveva essere e rivincita è stata. A quattro giorni dalla bruciante eliminazione in Coppa Italia, la Lazio torna a Bergamo e stende l’Atalanta (3-1) nello scontro diretto per la Champions: tre punti che valgono il sorpasso in classifica (37 a 36). Il formidabile Milinkovic, migliore in campo, sintetizza a mo- do suo l’euforia del gruppo: «Quando la Lazio tira fuori il carattere (eufemismo, ndr), non ce n’è per nessuno». Anche Reina festeggia: «Mentalità, concentrazione e grande “cazzimma”». Marusic, Correa e Muriqi, il primo kosovaro a segnare in Serie A, firmano il quinto successo di fila in campionato della banda Inzaghi. «Per noi era troppo importante vincere, soprattutto contro di loro. Questo risultato dev’essere un punto di partenza», ha detto Correa, autore del 2-0. È il secondo centro in campionato (il quarto in stagione) per il Tucu, tornato a sorridere dopo un periodo difficile. «Il gruppo si è ritrovato. Battere il record di vittorie di fila? Dobbiamo fissarci degli obiettivi e superarli, magari anche questo», il desiderio di Radu, l’unico, insieme a Immobile, che c’era nell’ultima vittoria a Bergamo della Lazio.

Era il 21 agosto 2016, 1624 giorni fa. Ieri, dopo il triplice fischio, momenti di tensione tra gli staff: «Loro – dice Gasperini, tecnico dell’Atalanta – venivano da molti ko contro di noi, arrivano spesso dietro in classifica e ci sono delle questioni sospese legate alla finale di Coppa Italia». Gli ha risposto Farris, il vice di Inzaghi (senza voce): «Forse sono segnati da quel trofeo, che sta in bella mostra a Formello». Poi l’elogio allo spirito della Lazio, che ha segnato più gol di tutti nel primo quarto d’ora (8): «Spingiamo i ragazzi ad avere sempre l’approccio giusto, nei minuti iniziali si può indirizzare la gara». Infatti Marusic al 3’ ha sorpreso Gollini con un destro a giro. Poi l’abbraccio con Lulic in panchina: «Mi aiuta sempre, mi dice di rientrare sul destro per tirare. Il suo sostegno è molto importante». La differenza l’hanno fatta gli esterni: senza Hateboer e Gosens, i due titolari di Inzaghi, Marusic e Lazzari, hanno dominato. «Durante la settimana devi mangiare nel modo giusto e gestire le energie. La Nazionale? Penso a fare bene con la Lazio», sottolinea lo stesso Lazzari. Per la Biancoceleste è la 16esima partita consecutiva in A con almeno un gol: è la migliore striscia in Italia, la quarta in Europa. E se l’attacco funziona, da registrare l’ottma prova della difesa, che negli ultimi 4 precedenti con l’Atalanta aveva subito 13 reti. Molto positivo l’esordio del nuovo acquisto Musacchio, subentrato al 37’ per l’ammonito Patric. Lo spagnolo era diffidato e salterà domenica prossima il Cagliari all’Olimpico: toccherà di nuovo all’argentino. Scossone, invece, nella Lazio Woman: dopo la sconfitta di ieri a Ravenna (1-0), la società ha esonerato l’allenatore Seleman e ha annunciato l’ingaggio di Carolina Morace.

