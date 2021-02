Lazio, domani la ripresa degli allenamenti a Formello

Dopo l’ottima vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta, Simone Inzaghi ha concesso una giornata di riposo ai suoi giocatori, per poi ritrovarli domani a Formello. Alle ore 15:00 infatti, si terrà la seduta di allenamento volta a preparare la prossima gara contro il Cagliari, in programma domenica alle 20:45. Il tecnico dovrà sicuramente fare mente locale sui giocatori a disposizione e sugli infortunati, visti i vari problemi accusati da alcuni suoi uomini nei giorni scorsi.

