Lazio, quanto corri! Contro l’Atalanta la quinta miglior prestazione atletica dell’era Inzaghi

La Lazio batte 1-3 l‘Atalanta di Gasperini, mettendo in campo una grande prova di intensità e forza fisica, necessaria per vincere una sfida del genere. Come riporta Lazio Page, nella partita di ieri contro la Dea, i biancocelesti hanno percorso 118.315 km, oltre 5 km in più di qualsiasi altra squadra in questa giornata di Serie A. È la quinta miglior prestazione atletica dell’era Inzaghi, la seconda di questa stagione dopo il derby vinto contro la Roma, altra sfida dominata dal punto di vista fisico e non solo.

Di seguito la top 5 dei chilometri percorsi dalla Lazio, durante l’era Inzaghi:

1 | Lazio-Chievo | 2017/18

119.455 km

2 | Lazio-Udinese | 2017/18

119.443 km

3 | Lazio-Roma | 2020/21

119.073 km

4 | Bologna-Lazio | 2017/18

118.862 km

5 | Atalanta-Lazio | 2020/21

118.315 km

