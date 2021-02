Milinkovic e l’errore… nel cognome: la curiosità

Curiosa la vicenda raccontata a Radio Incontro Olympia riguardante il sergente. Infatti è stato raccontato un curioso aneddoto riguardante Milinkovic, la sua famiglia ed il loro cognome. La sorella di Sergej e Vanja, infatti, ha il cognome diverso dai due, ovvero solo “Milinkovic“, ma per quanto sia lei la “diversa”, in realtà il cognome errato è dei due fratelli. Per una svista, infatti, pare che il cognome di Sergej e di Vanja sia l’unione di quello del padre e della madre, Milinkovic-Savic, anziché un solo cognome come nel caso della sorella.

