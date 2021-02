SOCIAL| 11 anni fa l’acquisto di Biava e Dias: il ricordo della Lazio- FOTO

11 anni fa la Lazio stava vivendo quella che finora è considerata la stagione più difficile dell’era Lotito, quella in cui la squadra biancoceleste ha rischiato al Serie B per gran parte del campionato. Una stagione che vedeva il bisogno di acquisti di esperienza soprattutto in difesa. I rinforzi arrivarono, oltre a Floccari, colui che trascinò la Lazio alla salvezza con i suoi gol, la Lazio acquistò Biava e Dias, che formarono un’ottima coppia difensiva anche nelle stagioni successive. Ad 11 anni dall’ufficialità del loro acquisto la società li ha voluti ricordare sui propri canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

