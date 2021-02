SOCIAL | Controlli in Paideia per Caicedo – FOTO

La S.S. Lazio ha reso noto tramite un post sul profilo ufficiale Twitter, che Felipe Caicedo si è sottoposto in serata a dei controlli medici presso la Clinica Paideia. Il giocatore è assente da più di una settimana per una fascite plantare, che lo ha costretto a rimenare ai box in enormi i confronti con l‘Atalanta.

Questo il post della Lazio:

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: