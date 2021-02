SOCIAL | Correa: 100 presenze con la maglia biancoceleste – FOTO

Con la partita di domenica, disputata con l’Atalanta, il giocatore biancoceleste Correa raggiunge 100 presenze con la maglia della S.S. Lazio. A renderlo noto lo stesso giocatore con un post su Instagram, dove scrive: ”Fiero di aver raggiunto le 100 presenze con la maglia della Lazio”.

Un traguardo importante raggiunto in un momento cruciale per la squadra di Inzaghi che, con i tre punti rimediati a Bergamo, ottiene il quinto risultato utile in campionato.

Un post condiviso da Joaquin Correa (@tucucorrea)

