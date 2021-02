Un Gennaio da favola, la Lazio con Inzaghi mai così: i dati

Un Gennaio di rinascita, una grande crescita per la Lazio che dovrà ora affrontare una complicata seconda parte di stagione, con gli obiettivi di superare il turno di Champions contro il Bayern in due sfide complicatissime e di continuare il più possibile la striscia consecutiva di vittorie in campionato, così da tornare in modo fisso nella parte alta della classifica. La prima parte di stagione ha visto alcuni alti e bassi che hanno fatto perdere diversi punti in casa Lazio, portando la squadra a ridosso della metà classifica, e giusto un mese perfetto, come poi è stato, poteva far rialzare la china ai biancocelesti. Così non solo questo Gennaio vede la Lazio prima a livello di punti in campionato in questo mese, ma vede anche un dato che fa ben sperare a livello di crescita della squadra. Infatti con Inzaghi la Lazio, nel mese di Gennaio, non ha mai ottenuto questi risultati. Lo scorso anno ha sfiorato ciò che ha fatto in questa stagione, salvo poi pareggiare nel derby capitolino, ottenendo così 10 punti su 12. I due anni precedenti, nonostante ci fossero state meno partite nel mese di Gennaio nelle stagioni precedenti, la Lazio non era comunque riuscita a fare bottino pieno, con 2 vittorie e 2 sconfitte nella prima stagione di Inzaghi e 2 vittorie ed una sconfitta nel 2017-2018.

Considerando invece l’intero percorso fatto dalla squadra di Inzaghi, possiamo riscontrare un precedente in campionato: il mese di ottobre del 2017, quando su cinque partite in Serie A la Lazio ottenne 5 vittorie (contro Sassuolo, Juventus, Cagliari, Bologna e Benevento).

