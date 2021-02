WhoScored.com, un biancoceleste nella Serie A team of the week – FOTO

Il sito calcistico WhoScored.com, ha pubblicato nei vari profili social la consueta squadra della settimana della Serie A. Ad essere inseriti in questa speciale formazione, i migliori giocatori di questa ventesima giornata di campionato, tra i quali spicca un biancoceleste. Sulla fascia sinistra è stato infatti scelto Adam Marusic, il migliore della Lazio, secondo gli esperti del sito, nella gara vinta contro l‘Atalanta per 1-3. Il montenegrino ha siglato il vantaggio per la squadra di Inzaghi, con una rete semplicemente spettacolare da fuori area finita all’incrocio dei pali. Marusic è andato poi ad abbracciare il compagno Senad Lulic, che spesso lo esorta a provare questo tipo di soluzioni, che come abbiamo visto funzionano e come.

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/cIndJ5e5qh — WhoScored.com (@WhoScored) February 1, 2021

