Atalanta, finito l’isolamento di Romero: era un falso positivo

(ANSA) – BERGAMO, 02 FEB – Fine dell’isolamento domiciliare per Cristian Romero, riconosciuto come falso positivo dell’Ats (ovvero Agenzia per la Tutela della Salute) di Bergamo.

Il difensore dell’Atalanta può tornare ufficialmente ad allenarsi con i compagni dopo gli approfondimenti sanitari in seguito alla positività al tampone di venerdì scorso.

“Atalanta B.C. comunica che in data odierna – ha spiegato il club -, il Laboratorio di analisi che aveva refertato il tampone di Cristian Romero il 29 gennaio, considerato l’esito negativo dei 3 test eseguiti fra sabato 30 gennaio e lunedì 1 febbraio, ha provveduto a rianalizzare il primo tampone riscontrando la negatività anche di questo. L’ATS di Bergamo ha pertanto preso atto della negatività del tampone effettuato da Romero il 29 gennaio“. (ANSA).

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: