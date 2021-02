Bianchessi su Romano Mussolini Floriani: “Il cognome non influisce, in campo va chi merita. E’ un bravo ragazzo, qui da noi fin da piccolo”

Nelle ultime ore, anche per alcuni articoli di giornale, è nata una nuova discussione su un giocatore della Lazio: si tratta del Primavera Romano Mussolini Floriani, figlio di Alessandra Mussolini e di Mauro Floriani. Al riguardo, ha parlato il responsabile del settore giovanile biancoceleste, Mauro Bianchessi: “Lo abbiamo messo fuori a giocare per dargli continuità, perché a me piace: è longilineo ed esce fuori alla distanza. Prima ha giocato nell’Under17, poi nell’Under18: secondo me non è ancora pronto, ha ancora margine di crescita, quindi bisogna avere pazienza. Bisogna seguirlo, perché diventerà un giocatore vero: non so se andrà in Serie A, in B, o in C, ma in ogni caso il cognome non influisce, perché in campo va chi merita e non per il proprio cognome o per altre situazioni. E’ un bravo ragazzo, faceva parte del gruppo già da piccolo. Ora fa parte della squadra, non c’è nessun genere di problema. E’ anche molto bravo a scuola e questo denota pure intelligenza”.

