Buon compleanno Giuseppe Papadopulo: gli auguri della Lazio | FOTO

Oggi, 2 febbraio, è una giornata speciale per Giuseppe Papadopulo: è il suo compleanno. In carriera è stato uno dei pochi ad aver indossato prima la maglia della Lazio da giocatore, e poi diventato allenatore dopo essersi ritirato. Ex difensore, Papadopulo trascorre tre stagioni in maglia biancoceleste, dal 1969 al 1972. Mentre da allenatore, siede sulla panchina della Lazio per una sola stagione, 2004/2005, portando i biancocelesti alla salvezza. Nel giorno del suo 73esimo compleanno, la Lazio ha voluto fare gli auguri al suo ex giocatore e allenatore: attraverso un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter, contenente una sua foto da allenatore della Lazio, il messaggio recita: “Buon compleanno Giuseppe Papadopulo. L’ex tecnico biancoceleste compie 73 anni!”.

🥳 Buon compleanno Giuseppe Papadopulo

🎂 L’ex tecnico biancoceleste compie 73 anni!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/G8zaWn8YLD — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 2, 2021

