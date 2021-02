CdS | Lazio, Reina portiere-regista per la Champions

E’senza dubbio uno degli acquisti più importanti mai effettuati dalla Lazio: Pepe Reina è arrivato quest’estate per aiutare Strakosha a crescere, ma piano piano ha scalato le gerarchie fino a conquistarsi una titolarità mai messa in discussione fino ad ora. Ha esperienza e carisma, il suo saper impostare dal basso regala alla Lazio un’offensiva certamente migliore. Come sottolinea infatti il Corriere dello Sport, lo spagnolo è il portiere-regista per la Champions: con lui i laziali hanno un’arma in più, una nuova variante tattica. Un play aggiunto per mister Inzaghi: a Bergamo dai suoi lanci sono nati due gol, è secondo in A per passaggi completati e ha notevolmente migliorato il palleggio difensivo delle rosa biancoceleste.

