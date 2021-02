COPPA ITALIA | La Juventus si aggiudica la semifinale di andata: battuta l’Inter per 1-2

Termina il primo round di queste semifinali di Coppa Italia, tra Inter e Juventus. La squadra di Andrea Pirlo ha avuto la meglio sui nerazzurri, vincendo una gara difficile e ricca di episodi. Ronaldo risponde con una doppietta al momentaneo vantaggio di Lautaro Martinez, e permette ai bianconeri di portarsi in vantaggio in vista della sfida di ritorno. Domani alle 20:45 sarà il turno di Atalanta e Napoli, le altre due semifinaliste che si affronteranno in una gara di andata tutta da vivere. Il ritorno tra Juventus e Inter è previsto per martedì 9 febbraio, sfida che sancirà definitivamente la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia.

