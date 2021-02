ESCLUSIVA | L’ex Cagliari Perico: “Domenica sarà una partita particolare, mi aspetto tanto. Astori? Un ragazzo straordinario”

Dopo la vittoria di Bergamo contro l’Atalanta la Lazio va a caccia del sesto successo consecutivo in campionato. Domenica arriverà il Cagliari, e per analizzare e presentare il match dell’Olimpico che chiuderà la 21° giornata di Serie A, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazio Press.it l’ex difensore del Cagliari Gabriele Perico, il quale ha indossato la maglia rossoblù dal 2010 al 2014. Attualmente lavora nel settore giovanile dell’Atalanta.

Domenica c’è Lazio-Cagliari: cosa ti aspetti dalle due squadre?

“Sarà una partita particolare, la Lazio viene da cinque vittorie. Il Cagliari ha sicuramente raccolto meno di quanto ha fatto. Mi aspetto tanto e sono molto curioso di vedere la partita. Il Cagliari si è anche rinforzato a gennaio ed è in una posizione di classifica difficile”.

Hai ricordi particolari che ti legano alla Lazio?

“Sono un forte simpatizzante dei biancocelesti dal 2000/2001. Mi ricordo che andai allo stadio a fare il raccattapalle in Atalanta-Lazio che finì 2-2 con un gol di Simone Inzaghi tra l’altro. Da lì rimasi molto colpito dalla squadra ma soprattutto da quella maglia. La seguo spesso”.

Dopo il rinnovo di Di Francesco, il Cagliari può salvarsi?

“Confermare Di Francesco è stata una scelta controtendenza ma l’ho apprezzata. Sarebbe stato più facile esonerare l’allenatore ma io credo in lui, ha sempre fatto bene e sono sicuro che farà bene. Penso che il Cagliari si salverà, ha dei valori importanti. Ora deve solamente superare la paura della classifica ma credo che si salverà, ci sono compagini di valore inferiore”.

La Lazio ha vinto le ultime cinque, vincendo soprattutto contro Roma e Atalanta. Dove pensi potrà arrivare in stagione?

“La Lazio si è ripresa molto bene, ha avuto una fase di calo soprattutto per via della Champions, che ti porta via un sacco di energie, anche nervose. Queste cinque vittorie l’hanno rilanciata in una posizione importante in classifica, quindi per il prosieguo della stagione sono altamente fiducioso“.

Per ora hai conseguito il patentino allenatore Uefa B: in un futuro quale squadra di Serie A vorresti allenare?

“Attualmente lavoro in Atalanta nello staff dell’Under 14, sono in un settore giovanile molto importante. Sono all’inizio ma essere già all’Atalanta appena dopo aver smesso di giocare è già un passo veramente importante e molto stimolante, vedremo”.

È nota la tua grande amicizia con Davide Astori. Che ricordo particolare conservi di Davide?

“Con Davide ho condiviso i quattro anni di Cagliari, eravamo entrambi di Bergamo. Abbiamo fatto tanti viaggi insieme, che tra l’altro organizzava sempre lui. Era un ragazzo straordinario, non ti dico niente di nuovo. Cresciuto in una famiglia con dei valori, molto equilibrato: un calciatore atipico sotto questo punto di vista.

La sua scomparsa mi ha segnato, mi fa capire quanto la vita sia appesa ad un filo. Ci penso spesso a lui e quando posso vado a trovare la famiglia a San Pellegrino. Posso solamente parlarne bene”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: