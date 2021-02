Gdm | Vavro saluta la Lazio e parte verso la Spagna – FOTO

Come riporta Gianlcuca di Marzio, il difensore della Lazio Denis Vavro, è partito quest’oggi insieme al suo agente Martin Petras la Spagna. Definito dunque il suo passaggio all’Huesca in prestito secco fino al termine della stagione. Lo slovacco si appresta dunque a giocare nella Liga, campionato in cui cercherà di ritrovare minutaggio e motivazioni.

