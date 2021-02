Il Messaggero | Immobile, Milinkovic e Correa: gli uomini della svolta della Lazio

La Lazio h archiviato la pratica di Bergamo ed oggi torna a lavorare per la gara di domenica in casa contro il Cagliari. La bella vittoria contro l’Atalanta ha dato continuità ai biancocelesti in campionato, grazie alla splendida prova corale ma anche a qualche singolo che è salito in cattedra. Come riporta infatti Il Messaggero Correa, Immobile e Milinkovic segnato la svolta della Lazio: il primo ha ritrovato finalmente la rete, che mancava in Serie A dal 21 novembre a Crotone; il bomber partenopeo non ha timbrato il cartellino, ma è sempre più un uomo-squadra che pensa al gruppo e fa sbloccare il suo compagno di reparto; il Sergente domina in campo. Il serbo ha collezionato 22 duelli vinti, correndo quasi 13 chilometri , giocando 77 palloni e creando due occasioni da gol.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: