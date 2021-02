Il Messaggero | Lazio-Inzaghi, ecco la firma

La Lazio con la bella vittoria ottenuta domenica a Bergamo ha collezionato 5 vittorie di seguito, una continuità importante per i biancocelesti che domenica torneranno a giocare all’Olimpico e se la vedranno con il Cagliari. La banda Inzaghi è salita al sesto posto (pari punti con il Napoli) e vede così la zona Champions. E mentre la squadra diverte e vince, ora la questione che tutti si augurano possa risolversi presto è quella legata al rinnovo del tecnico: stando a quanto riporta Il Messaggero dopo lunghi confronti, si andrà avanti con un biennale (si parla di un’opzione per il terzo anno) a 2,4 milioni più 500 di bonus a stagione. Già oggi potrebbe esserci il tanto atteso annuncio, o comunque in settimana il mister ed il presidente riusciranno a mettere nero su bianco.

