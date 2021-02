Il Tempo | Lazio, numeri da Champions

La Lazio ha inserito la quinta. Viaggia a velocità folle la squadra di Simone Inzaghi, che in campionato è riuscita ad arrivare a cinque vittorie consecutive. Con il nuovo anno i biancocelesti non hanno più sbagliato un colpo. Merito dello scatto mentale e di una condizione fisica che finalmente ritrovata. Con l’arrivo del 2021 infatti la Lazio ha collezionato 16 punti sui 18 disponibili. Sono alla prima con il Genoa (3 gennaio) non è stato ottenuto il bottino pieno. Il Tempo\Daniele Rocca

