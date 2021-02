Inzaghi, niente squalifica per blasfemia: il tecnico patteggerà con una multa

Come riportato dal giornalista sportivo Emiliano Bernardini, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi non sarà squalificato per blasfemia. La FIGC aveva aperto un’inchiesta riguardo le frasi blasfeme pronunciate durante la gara tra Lazio e Sassuolo, ma non interverrà con una squalifica punitiva. L’allenatore piacentino patteggerà infatti con una multa, al fine di evitare una lunga assenza sulla panchina biancoceleste.

