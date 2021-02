Lotito: “Tra me e Inzaghi c’è grande intesa, per il rinnovo non ci sono problemi da parte di entrambi”

Durante la presentazione della nuova allenatrice della Lazio Women, Carolina Morace, il Presidente Claudio Lotito ha preso la parola: “La Lazio è un club ambito oggi, sia per i calciatori che le calciatrici, sia per gli allenatori che le allenatrici. Presi la società dalle ceneri, oggi è altamente organizzata. Carolina Morace me lo ha dimostrato accettando questo incarico, tornando a casa dopo tanti anni. Inzaghi? La Lazio ha fatto una proposta, tra me e lui c’è grande intesa e rapporto, sia sul piano personale che professionale. Non penso ci siano problemi da parte né mia, né sua. Il suo percorso sta andando avanti. Non ci sono appuntamenti, c’è un rapporto, ci sentiamo tutti i giorni. Tra di noi non ci sono né problemi, né segreti. Il problema è solo il “tempo”: io non ce l’ho mai, lui è impegnato con gli allenamenti. Non ci sono né retro-pensieri.

Il progetto è far sì che la società abbia una credibilità internazionale: sono state fatte delle considerazioni che mi hanno reso orgoglioso come Presidente. La Lazio non deve essere un punto di partenza, ma un punto d’arrivo; ovunque ti giri c’è il nostro simbolo, ci sono i nostri colori. Lazzari, domenica, davanti a tutti, ha detto che non era rigore: questi sono i dettami di una società che dice che bisogna vincere senza inganni, ma meritatamente. Gli obiettivi si raggiungono, non si annunciano. Lo scorso anno, purtroppo, è successo qualcosa che ha alterato le nostre prospettive. Ognuno, all’interno della società, deve fare il proprio ruolo. Se si lavora in armonia e in sinergia, si lavora di squadra, che è quella che vince sempre. Bisogna quindi rispettare il lavoro degli altri, in modo da far crescere al 100% tutti quanti. Un esempio è Immobile, che con l’Atalanta si è messo a disposizione di tutta la squadra. Anche io devo farlo, prendendo le decisioni, prendendomi la responsabilità.

