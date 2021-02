Maurizio Gasparri: “Derby? Ci sta perdere ma non così”

Il Derby del 15 Gennaio è stato uno spartiacque importante per la stagione di Lazio e Roma. Oltre ad essere stata una svolta per il campionato biancoceleste, la stracittadina ha segnato in negativo il percorso giallorosso, provocando più di qualche malumore. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto il Senatore Maurizio Gasparri, noto tifoso giallorosso, che ha commentato la vittoria biancoceleste: “Derby? Ci sta perdere ma non così. Fonseca ha portato in campo la squadra in quel modo, e ci ha umiliato“.

