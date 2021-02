Mondiali Sci Alpino, il violinista della Lazio Andrea Casta aprirà la cerimonia a Cortina

Come riportato dal quotidiano telematico de mediterraneo Il Faro, il violinista Andrea Casta si esibirà alla cerimonia di apertura dei Campionati Mondiali di Sci Alpino. Lo spettacolo avrà inizio domenica 7 febbraio a partire dalle ore 18:00 in diretta su Rai2, e si terrà a Cortina d’Ampezzo. Gli sciatori di tutto il pianeta si sfideranno sulle Dolomiti, in una gara di due settimane che verrà seguito da spettatore da ogni parte del mondo. Andrea Casta è noto per il suo show nei vari pre patita della Lazio e per la sua bacchetta illuminata con la quale suona le note di “L’Amour Toujours” di Gigi D’Agostino. Questa volta il musicista si esibirà alla cerimonia di apertura a Cortina, con un suo brano intitolato “Faster & Beyond”, ma non sarà il sol sul palco, in quanto ci saranno altri artisti del calibro di Gianna Nannini e Francesco Gabbani e il giovane Alfa. Sarà presente anche l’attore Francesco Montanari, nonché il chitarrista Jacopo Mastrangelo colui che nelle ultime partite dei biancocelesti ha aperto in duetto proprio con il violinista Casta.

Andrea Casta ha così commentato questa splendida oppurunità, mostrando tutta la sua felicità.

Queste le sue parole:

“Sono felice di questa straordinaria opportunità perché in montagna, fin da bambino,non solo ho imparato a sciare e ad essere il più veloce, ma ho imparato soprattutto a cadere e rialzarmi, il rispetto per la natura, l’importanza della pace interiore e della motivazione, e a guardare al futuro ricordando sempre da dove vieni – spiega il musicista che, sulla situazione attuale, aggiunge – i campionati del mondo di sci, anche se svolti a porte chiuse, rappresentano un volano di visibilità internazionale per le nostre montagne, che speriamo possano presto tornare a ricevere gli amanti dello sci e della natura lasciandosi alle spalle questo difficilissimo periodo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: