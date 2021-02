Nazionale, Mancini: “Onorato di essere il CT, l’Italia è tornata competitiva. E sul mio possibile successore…”

L’attuale Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Tiki take, programma in onda su Mediaset, del proprio futuro: “Mondiali? Intanto dobbiamo qualificarci, visto che non è così scontato vista l’ultima volta. Prima abbiamo l’Europeo, poi la Nations League in casa e dopo ci sono i Mondiali: nell’arco di due anni abbiamo tre competizioni importanti, è chiaro che uno vorrebbe giocarle tutte.

Futuro? In Nazionale si giocano poche partite e a volte uno si stanca a stare a casa. Questo è il problema. È un grandissimo onore per me sedere sulla panchina dell’Italia soprattutto ora che la squadra è tornata molto competitiva e dobbiamo affrontare delle competizioni importanti. Poi sicuramente sì, tornerò in un club. Ci sono tanti allenatori che possono allenare la Nazionale come Allegri, Ancelotti e Gasperini. Rinnovo? I contratti sono lì ma si possono rompere o allungare in qualsiasi momento”. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: