PRIMAVERA TIM CUP | Gabriel Pereira scalda i motori: probabile esordio contro l’Atalanta

La Coppa Italia come medicina ideale per ripartire dopo la doppia sconfitta in campionato. Se il mercato non ha regalato molti innesti, ad eccezione di Daniel Guerini, a dare spazio alle alternative ci pensa purtroppo l’infermiera. Nell’ottavo di finale di Primavera Tim Cup contro l’Atalanta di domani, potrebbe infatti arrivare l’esordio tra i pali per Gabriel Pereira. Il portiere brasiliano classe 2002, prelevato dal Monaco, andrebbe così a sostituire il collega di reparto Alessio Furlanetto, fin qui titolarissimo negli 11 messi in campo da Leonardo Menichini in stagione, assente illustre di giornata.

