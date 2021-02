Ruben Sosa: “Lazio? È un piacere vederla giocare, Immobile non smette mai di segnare”

L’ex biancoceleste Ruben Sosa, attaccante della Lazio dal 1988 al 1992, è intervenuto quest’oggi a Quelli della Libertà su Radiosei. L’uruguaiano ha ricordato alcuni momenti condivisi con l’allora allenatore Dino Zoff, anch’egli in collegamento durante la trasmissione, e il bel rapporto che li lega. Nel finale, Sosa ha poi commentato l’andamento della Lazio di oggi, guidata da Simone Inzaghi.

Queste le sue parole:

“Devo raccontare un aneddoto del mio rapporto con Dino Zoff. Durante gli allenamenti, ogni tanto calciavo con lui in porta e devo dire che me le parava quasi tutte. Con il mister mi sono trovato benissimo, era sempre tranquillo, sapeva cosa fare e non era mai nervoso. Un uomo molto intelligente, mi sono trovato molto bene con lui. La Lazio di ora la vedo bene, sta giocando un calcio bellissimo, ha un capitano (Immobile) che non smette mai di segnare, è un piacere vederla”.

