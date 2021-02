Sconcerti e i rigori fischiati al Milan: “Lo scorso anno si è discusso dei 18 rigori alla Lazio”

Il Milan continua a volare in questo campionato: dopo 20 giornate, è ancora al primo posto in classifica, con due punti di vantaggio sull’Inter. Oltre alla stagione sin qui disputata, in molti stanno sottolinenando una curiosa statistica che riguarda i rossoneri: dopo 20 giornate, la squadra di Pioli ha ottenuto ben 14 rigori.

Una statistica che è stata commentata, tra gli altri, da Mario Sconcerti, ai microfoni di Calciomercato.com. Ecco le sue parole, tra cui un riferimento alla Lazio: “E’ giusto discutere la stranezza dei 14 rigori dati al Milan perché di stranezza si tratta. Tre anni fa il numero massimo di rigori fu della Lazio con 11. Due anni fa toccò alla Sampdoria vincere con 12 rigori, penultimo proprio il Milan con 4. L’anno scorso ci fu una crescita generale potente, 187 rigori, oltre il 30% in più. Prima fu la Lazio con un numero anche quello molto discusso, 18. Il Milan ne ebbe 9 a favore e 10 contro, differenza meno 1. Se adesso siamo a 14 in 20 partite non si può non stupirsi. Non è mai successo, qualcosa di profondamente nuovo sta accadendo. Sono certamente cambiate le valutazioni degli arbitri, il Var ha aumentato la precisione. Ma anche con questi cambiamenti nessun’altra squadra è ancora arrivata oltre i 5 rigori. Se facciamo poi la differenza tra rigori dati e subiti il Milan è a più 9, l’Inter a 0, la Juve a 2, Roma e Lazio a 1. Troppo per essere capita”.

