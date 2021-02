SOCIAL | Adekanye ricorda il coro che la Curva Nord gli ha dedicato

Ormai non fa più parte della Lazio, ma i colori biancocelesti gli sono rimasti ancora dentro. Anche perché Bobby Adekanye, è ancora della squadra capitolina, anche se è andato in prestito al ADO Den Haag. Tramite una storia su Instagram, ha ricordato il coro che la Curva Nord gli ha dedicato “Che ce frega de Ronaldo, noi c’avemo Bobby-gol. Bobby-goool!”. Un bel ricordo per il giovane attaccante.

