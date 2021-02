SOCIAL | Atalanta-Lazio, ecco chi è stato nominato MVP del match

Non è stato tra i marcatori della partita, ma la sua presenza in campo si è fatta sentire. Ha anche colpito un palo, dopo una parata sensazionale di Gollini che gli ha negato la gioia. Ma Sergej Milinkovic-Savic è stato comunque dominante nella partita tra Atalanta e Lazio della scorsa domenica: giocate, recuperi ed il passaggio filtrante per Andreas Pereira nel terzo e ultimo gol realizzato da Vedat Muriqi (servito proprio dal compagno di reparto). Per questo motivo, come riportato dall’account ufficiale della Lazio su Instagram, il centrocampista serbo è stato nominato MVP del match.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: